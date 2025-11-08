Merkez Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Genel Başkan Süleyman Akyüz, olayın basit bir “kaza” olarak görülmemesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İhmaller, denetimsizlik ve kâr hırsı bu acıların nedeni. Ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında alınan önlemler yetersiz, denetim mekanizmaları zayıf. Bu tablo her gün yeni bir iş cinayetine davetiye çıkarıyor.”

Sendika, benzer acıların tekrar yaşanmaması için patlamaya yol açan ihmallerin ortaya çıkarılmasını, sorumluların tespit edilerek adaletin sağlanmasını talep etti.

Açıklamada, yaşamını yitiren işçilere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dilendi.

Petrol-İş’in mesajı, “Çalışırken ölmek istemiyoruz! Ülkemizin başı sağ olsun.” sözleriyle son buldu.