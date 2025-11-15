Altındağ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yeni eğitim-öğretim dönemi başladı. 18 yaş ve üzeri özel gereksinimli bireylerin eğitim aldığı merkezde bilgisayar, müzik, görsel sanatlar, spor atölyeleri ile E-KPSS ve bilgisayar işletmenliği kursları büyük ilgi görüyor. Ebeveynler de merkezde kendileri için düzenlenen etkinliklere katılarak zamanlarını değerlendirebiliyor.

Merkez üyelerinden Esra Çakar, kurslar sayesinde hem arkadaş çevresinin genişlediğini hem de bilgisayar ve müzik alanında kendini geliştirdiğini belirterek Engelsiz Yaşam Merkezi’nin kendisi için “biçilmiş kaftan” olduğunu söyledi. Bir diğer üye Aykut Danişment ise merkezin özgüvenini artırdığını, sosyalleşmesine katkı sağladığını dile getirerek yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetini ifade etti.

Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, özel gereksinimli bireylere yönelik sosyal etkinlikler, geziler, atölyeler ve psikolojik destek çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak “Amacımız, gençlerimizin hayatın içinde daha fazla yer almasını sağlamak. Altındağ’da tüm engelleri birlikte aşacağız” dedi.