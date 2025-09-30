Diyarbakır’daki Sur Gençlik Merkezi Deneyap Atölyesi öğrencileri, İstanbul’da düzenlenen TEKNOFEST 2025 finallerinde ortaokul seviyesinde katıldıkları ‘Yapay Zeka Destekli Plaka Tanıma Sistemi’ projesiyle Türkiye 1’incisi oldu. Ekip ayrıca “En iyi sunum” ödülünü kazanırken, aldıkları 60 bin TL’lik ödülün 20 bin TL’sini Gazze’deki çocuklara bağışladı.

Projeyi geliştiren öğrenciler Toprak Tosun, Mahmut Sami Menteş, Zeynep Sümeyye Hamamcı ve Elif Çelik, danışman öğretmenleri Mine Camcı eşliğinde TEKNOFEST’te yer aldı. Proje, Engelsiz Yaşam Teknolojileri kategorisinde engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen bir yapay zeka destekli plaka tanıma sistemi olarak öne çıktı.

Ödül ve anlamlı bağış

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, öğrencilerin başarılarını ve Gazze’deki çocuklara yaptıkları bağışı değerlendirerek, “Bu proje, bakanlığımız için çok önemli. Sur ve Bağlar Gençlik Merkezlerimizde eğitim alan öğrencilerimiz hem zeki hem de duyarlı. TEKNOFEST 2025’te elde ettikleri başarıyla Diyarbakır’ı gururlandırdılar” dedi.

6. sınıf öğrencisi Zeynep Sümeyye Hamamcı, Gazze’deki çocukların eğitim, yemek ve giysi ihtiyaçlarının karşılanamadığını belirterek, “Kazandığımız ödülün bir kısmını Gazze’deki çocuklara göndermeyi hedefledik” dedi.

Projenin teknik detayları

sınıf öğrencisi Elif Çelik, projede üç temel sistem kullandıklarını ve engelli bireylerin belediyelerden aldıkları kartlarla otopark bariyerlerini açabileceklerini belirtti. Mahmut Sami Menteş, yapay zeka destekli sistem sayesinde plaka tanıma işlevinin engelli bireylere kolaylık sağladığını ifade etti. Toprak Tosun da sistemin otopark izleme ve yol tarifi gibi işlevleri bulunduğunu, aynı zamanda olası afet ve hırsızlık durumlarını önlemek için Deneyap kartı kameralarının kullanıldığını aktardı.

Sur Gençlik Merkezi öğrencileri, TEKNOFEST 2025’te elde ettikleri başarıyla hem Diyarbakır’ı gururlandırdı hem de sosyal sorumluluk bilinciyle örnek bir davranış sergiledi.