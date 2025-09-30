Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; DHKP-C örgütüyle irtibatlı olarak, TAYAD içerisinde faaliyet gösteren ve gösteri yürüyüşü niteliğindeki eylemlere destek veren, örgütün Ankara yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kaynak: DHA