Bu yıl da Kültür Yolu Festivali, Mamak Belediyesi Musiki Muallim Mektebi’nde sanatseverlerle bir araya geldi. Konserler, sergiler, söyleşiler ve dans gösterileriyle dolu festival, Kırgız Halk Dansları Topluluğu’nun renkli performansıyla sona erdi.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılından bu yana 20-28 Eylül tarihleri arasında düzenlenen festival, bu yıl da Mamak’ta sanatseverleri bir araya getirdi. Musiki Muallim Mektebi’nde gerçekleştirilen etkinlikler, hem Ankaralılara hem de çevre illerden gelen katılımcılara kültür ve sanat dolu bir deneyim sundu.

Başkan Şahin: Kültür ve sanatın birleştirici gücü

Festival kapsamında 100. Yıl Cumhuriyet Millet Bahçesi’nde konuşan Mamak Belediye Başkanı Erdal Şahin, kültür ve sanatın toplumsal hafıza ve birleştirici güç olduğuna dikkat çekti. Başkan Şahin, “Kültür; toplumumuzun hafızası, kimliğimizin ve geleceğimize uzanan en güçlü köprüdür. Sanatın ve kültürün birleştirici gücüyle Mamak’ta bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Şahin ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bir millet, sanatkârlarını ve fikir adamlarını yetiştiremezse, büyük bir millet olamaz” sözünü hatırlatarak, festivalin Mamak’ı kültür ve sanatın merkezi hâline getirdiğini vurguladı. Başkan, Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne katkı sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı ile etkinliğe katılan sanatçılara ve vatandaşlara teşekkürlerini iletti.