İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan 9 kişinin yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu.

Yerlikaya, suçluların Gürcistan, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre ve Hırvatistan’da yakalandığını ve ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle işbirliği içinde gerçekleştirilen operasyonlarla Türkiye’ye getirildiklerini belirtti.

Yakalanan suçlular ve haklarındaki suçlamalar:

K.I. – Çocuğun cinsel istismarı (Gürcistan)

F.A. – Kasten öldürme (Gürcistan)

Y.K.Ç. – Kasten öldürme (Birleşik Arap Emirlikleri)

A.A. – Kasten öldürme (İsviçre)

O.E. – Silahla birden fazla kişiyle konutta gece yağma (Gürcistan)

Y.E. – Kasten öldürme, ruhsatsız silah bulundurma (Almanya)

Ö.G. – Uyuşturucu ticareti (Almanya)

N.Ç. – Uyuşturucu ticareti (Birleşik Arap Emirlikleri)

L.C.B. – Uyuşturucu satışı ve bulundurma (Hırvatistan)

Bakan Yerlikaya, uluslararası işbirliğine dikkat çekerek, “Adalet Bakanlığımız başta olmak üzere operasyonda görev alan tüm birimlerimize teşekkür ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize getirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.