İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalanırken, 2 firari için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, DHKP/C Silahlı Terör Örgütü’nün Gazi Mahallesi Spor Kulübü ve Gazi Mahalli Alan Yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 14 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul genelinde belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ateşli silahlar ile çok sayıda dijital materyale el konuldu. Haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheliye yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.