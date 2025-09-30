ABD’de federal hükümetin kapanma riski yatırımcıların risk iştahını azaltırken, piyasalarda güvenli liman arayışı öne çıkıyor.

Başkan Yardımcısı JD Vance, bütçe görüşmeleri sonrası yaptığı açıklamada Demokratları suçlayarak, “Bence bir kapanmaya doğru gidiyoruz çünkü Demokratlar doğru olanı yapmıyor” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2026 mali yılı başlamadan önce federal hükümete finansman sağlayacak bütçe için Kongre liderleriyle bir araya geldi. Görüşmeye Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Senato Çoğunluk Lideri John Thune, Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries katıldı. Ancak taraflar geçici finansman tasarısında uzlaşmaya varamazsa, federal hükümet çarşamba günü kapanacak.

Kapanma halinde Çalışma İstatistikleri Bürosu başta olmak üzere birçok kurumun veri açıklamaları duracak. Bu durum özellikle cuma günü yayımlanması planlanan tarım dışı istihdam raporu başta olmak üzere kritik ekonomik verilerin gecikmesine neden olabilir. Uzmanlara göre, bu verilerdeki aksamalar Fed’in faiz indirimi kararlarına yönelik belirsizlikleri artıracak.

Trump’tan yeni gümrük vergileri

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, film yapımcılığının ABD’den “çalındığını” öne sürerek yurt dışında üretilen tüm filmlere yüzde 100 tarife uygulanacağını duyurdu. Ayrıca ham ve işlenmiş kereste ithalatına yüzde 10, bazı mobilya ve mutfak ürünlerine ise yüzde 25 ek gümrük vergisi getiren bir başkanlık bildirisi yayımladı.

Fed ve piyasa tepkileri

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyonun iş gücü piyasasından daha büyük bir risk olduğunu belirterek sıkı para politikasının sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Bu açıklamalar sonrası ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,14 seviyesinde kalırken, dolar endeksi 97,9’da yatay seyretti.

Yatırımcıların güvenli liman talebiyle altının ons fiyatı 3 bin 870 dolarla rekor kırdı. Brent petrol ise arz fazlası beklentileriyle yüzde 0,1 gerileyerek 66,7 dolara indi.

Küresel borsalarda son durum

New York borsası : Dow Jones %0,15, S&P 500 %0,26, Nasdaq %0,48 yükseldi.

Avrupa borsaları : İtalya hariç tüm büyük endeksler artış gösterdi.

Asya borsaları: Çin verileri sonrası karışık seyir izledi; Japonya’da Nikkei 225 %1’in üzerinde değer kaybederken, Çin ve Hong Kong borsaları yükseldi.

Türkiye piyasaları

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi dün %0,92 düşüşle 11.048 puandan kapanırken, VİOP’ta ekim vadeli kontrat akşam seansında %0,5 yükseldi. Dolar/TL ise 41,58 seviyesinde yatay seyrini sürdürdü.

Bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, ağustos dış ticaret dengesi ve işsizlik oranı

10.55 Almanya, eylül işsizlik oranı

15.00 Almanya, TÜFE

15.50 ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması

17.00 ABD, JOLTS açık iş sayısı ve tüketici güven endeksi