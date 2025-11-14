Mamak Belediyesi, ilçe genelindeki ağaçların sağlıklı büyümesini desteklemek ve kent estetiğini iyileştirmek amacıyla budama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sonbaharın gelmesiyle beraber yaprak döken ağaçlarda kuruyan, kırılma tehlikesi oluşturan ve gelişimi engelleyen dallar belediye ekipleri tarafından titizlikle temizleniyor.

Ağaçlar Kışa Hazırlanıyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde yürüttükleri çalışmalarda hem ağaçların bakımını yapıyor hem de çevre güvenliğini artıracak düzenlemeler gerçekleştiriyor. Parklar, kaldırımlar, cadde ve sokaklardaki ağaçlarda tespit edilen kurumuş dallar kesilerek ortam daha güvenli hale getiriliyor. Ayrıca, ağaçların daha sağlıklı büyümesini sağlayan şekil budamaları uygulanıyor.

Belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda ilçe genelinde devam eden budama faaliyetlerinin, hem ağaçların ömrünü uzatması hem de kamusal alanlara daha düzenli ve estetik bir görünüm kazandırması hedefleniyor. Sonbahar sezonu boyunca farklı mahallelerde bakım çalışmaları sürecek.