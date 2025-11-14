Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul’da bir otelde konaklayan 4 kişilik ailenin rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ve anne ile iki çocuğun hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın detaylarını paylaştı.

Bakan Tunç’un açıklamasına göre:

Ailenin yemek yediği tespit edilen yerlerden numuneler alındı.

Bu işletmelerde görevli 4 kişi gözaltına alındı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin topladığı bulgular Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Anne ve iki çocuğun kesin ölüm sebebinin tespiti için incelemeler sürüyor.

Tunç, hayatını kaybeden anne ve iki çocuğa Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, “Soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir” dedi.