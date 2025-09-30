Bakanlar ortak bir açıklama yayımlayarak, Gazze’de devam eden savaşı sona erdirmeye yönelik samimi çabaları desteklediklerini ve ABD’nin barış sürecindeki iradesine güven duyduklarını belirtti. Açıklamada, bölgede kalıcı barışın tesisinde ABD ile iş birliğinin kritik rolüne dikkat çekildi.

Ateşkes Planının Unsurları

Ortak açıklamaya göre Trump’ın ateşkes planı şu unsurları içeriyor:

Gazze’ye insani yardımın kesintisiz ulaştırılması ,

Filistinlilerin yerinden edilmemesi ,

Rehinelerin serbest bırakılması ,

İsrail'in tam geri çekilmesi ,

İsrail’in tam geri çekilmesi ,

Gazze’nin yeniden inşası ,

Batı Şeria ile entegrasyon temelinde iki devletli çözüm.

Bakanlar, bu adımların Orta Doğu’da barış ve güvenliğin sağlanması açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, anlaşmanın sonuçlandırılması ve uygulanması için ABD ve ilgili taraflarla yapıcı şekilde angaje olmaya hazır olduklarını ifade ettiler.

Bölgesel Barış İçin Ortak Taahhüt

Ortak açıklamada, bölgedeki istikrarın sağlanması ve adil, kalıcı bir barışın tesisi için ülkelerin ortak taahhütlerinin teyit edildiği belirtildi.