Kaza, saat 23.00 sıralarında Bahçesaray Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. İsmail Duru yönetimindeki 68 HK 410 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.

35 yaşındaki Erhan Evgin hayatını kaybetti

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Erhan Evgin (35) olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edildi

Yaralanan sürücü İsmail Duru (45), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Duru’nun ehliyetsiz olduğu ve 0.98 promil alkollü çıktığı belirlendi.

Otopsi için morga kaldırıldı

Kazada hayatını kaybeden Evgin’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.