Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Galatasaray’ın güçlü bir ekip olduğuna vurgu yaptı:

“Galatasaray’ın Eintracht Frankfurt’a 5-1 yenildiği maçı da izledim. Biraz şanssızlardı, kaçırdıkları fırsatlar oldu. O maç bir daha oynansa beş gol yemezlerdi. Süper Lig’de sadece iki gol yediler. Galatasaray kazanmayı bilen bir takım, maçı ve şampiyonluğu nasıl kazanacaklarını biliyor.”

“Kupalar için her zaman en iyi futbolu oynamalısınız”

Slot, Liverpool’un hedeflerinden bahsederken her maçta maksimum performans göstermeleri gerektiğini söyledi:

“Eğer kupalar kazanmak istiyorsanız, her maçta elinizden geleni sahaya yansıtmalısınız. Her zaman en iyi futbolunuzu oynamalısınız.”

“Topa sahip olmak ilk amacımız değil”

Hollandalı teknik adam, oyun sistemleri hakkında da değerlendirme yaptı:

“Topa sahip olmak ilk amacımız değil. Modern futbolda dikine oynamak zorlaştı. İleri dörtlümüz, geriye kapanan takımların kilidini açmak için çok çalışıyor.”

“Duran toplarda çalışmalıyız”

Takım savunmasına dikkat çeken Slot, duran topların önemine vurgu yaptı:

“Az gol yememizin nedeni tüm oyuncuların savunmaya katkısı. Geçen sezon duran toplarda daha iyiydik, bu yıl biraz şanssızız. Buna daha fazla çalışmalıyız.”

Hugo Ekitike: “Adaptasyon sürecim güzel geçti”

Liverpool’un genç forveti Hugo Ekitike, takıma uyum sağladığını söyledi:

“Takıma iyi alıştım, adaptasyon sürecim güzel geçti. Takım arkadaşlarım ve teknik ekip bana çok destek oldu. Böyle büyük bir kulüpte olmak benim için doğru tercihti.”

23 yaşındaki oyuncu, hocasının kendisine oyun içinde özgürlük tanıdığını da belirtti:

“Hoca bana net talimatlar vermiyor, bağlantılarımı kendim kuruyorum. Bu benim için avantaj.”

“Zorlu bir maç olacak”

Ekitike, yarınki Galatasaray maçının önemine dikkat çekti:

“Şampiyonlar Ligi farklı bir seviye. Zorlu bir maç olacak. Daha çok gol atmak istiyorum ve Liverpool’a katkı sağlamak için yüzde yüzümü vereceğim.”