Halepli, KOOP Market’in çiftçiden başlayan ve tüketicinin çatalına kadar uzanan bir süreçle çalıştığını belirterek, “Biz bir market değiliz; üreticiden direkt aracısız tüketiciye ürün ulaştıran bir ekosistemiz” dedi.

Toplantıda konuşan Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli, “Tarladaki tohumdan raflara kadar tüm süreçte varız. 2026 hedefimiz, yeni konseptimizle yaklaşık 150 ilave mağaza açmak” ifadelerini kullandı.

KOOP Market, Türkiye genelinde 2 bin 356 mağaza ile hizmet verirken, Tarım Kredi Kooperatifleri bünyesindeki bakkal reyonlarıyla birlikte toplam 4 bin 500 satış noktasına ulaştı. Ayrıca, Sıfır Atık Projesi kapsamında dolum istasyonlarıyla çevre dostu uygulamalara da önem veriliyor.

Hedef kitleye hitap eden yeni marka kimliği ve iletişim vizyonuyla KOOP Market, güvenli, doğal ve kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla tüketiciyle buluşturmayı sürdürecek.