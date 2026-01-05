KANAL D'nin yeni yıl sürprizi Beyaz'la Joker, ekran yolculuğuna zirvede başladı. Yarışma heyecanının kahkaha ile harmanlandığı programda Beyazıt Öztürk'ün, 'Bütün kanallara çok teşekkür ediyorum. Ben yayına başlayacağım diye, yeni yılın ilk haftasında bütün dizileri, her şeyleri kaldırmışlar' esprisi paylaşım rekoru kırdı. İzleyiciden tam not alan Beyaz'la Joker, reyting yarışına birincilikle dahil oldu. Beyazıt Öztürk hayranları, sanal medyada yaptıkları paylaşımlarda hem Beyaz'la yeniden buluşmanın mutluluğunu hem de yarışmaya olan beğenilerini dile getirdi.

'GELDİĞİM BELLİ OLUYOR'

Yıllar sonra yeniden Kanal D ekranında izleyicisiyle buluşan Beyazıt Öztürk, Beyaz'la Joker ile ilk bölümden kalpleri fethetti. Program; 3 milyon TL'lik büyük ödülü, jokerleri, Beyaz'ın samimiyeti ve renkli yarışmacılarıyla pazar akşamına imzasını attı. İlk yarışmacı Ali Gerdan'ın beklenmedik cevapları stüdyoda şaşkınlık yaratırken, 'Geldiğim belli oluyor' diyen Beyaz'ın esprileri kahkaha tufanı yaşattı. İkinci yarışmacı Yasemin Yeşilkeklik ise kendine özgü kişiliği ve soğukkanlılığıyla programa renk kattı.

EN ÇOK İZLENEN YAPIM 'JOKER'

Beyaz'ın özgün sunum tarzı ve yarışmacılarla kurduğu içten iletişim reytinglere de yansıdı. Beyaz'la Joker, AB kategorisinde 4,26 izlenme oranı ve 11,94 izlenme payıyla günün en çok izlenen yapımı oldu. 20+ABC1'de 4,58 izlenme oranı ve 11,62 izlenme payıyla ikinci, Tüm Kişiler'de ise 3,64 izlenme oranı ve 9,20 izlenme payıyla üçüncü sırada yer aldı. Beyaz'ın, Candan Erçetin'e çağrıda bulunduğu, Mardin Kapı Şen Olur türküsünü söylediği program, sanal medyada da rakiplerinin önüne geçti.

Yapımını Erdi Yapım ve CB Yapım'ın üstlendiği Beyaz'la Joker, yeni bölümleriyle Kanal D ekranında izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.