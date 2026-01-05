Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı yaklaşık 100 sendika üyesi, bugün açıklanan enflasyon rakamlarına tepki göstermek için TÜİK önünde toplandı. “TÜİK’in yalanlarına teslim olmayacağız” yazılı pankart açan grup, sembolik olarak mum yakarak gökyüzüne siyah balonlar bıraktı.

“2025 Emekçiler İçin Kâbus Yılı Oldu"

Basın açıklamasını okuyan KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, geride kalan 2025 yılının emekçiler açısından ağır ekonomik koşullarla geçtiğini söyledi. Karagöz, iğneden ipliğe gelen zamlarla açılan bir yılın geride bırakıldığını belirterek, yıllardır uygulanan politikalar nedeniyle milyonlarca kamu emekçisi ve emeklinin yoksullaştığını ifade etti.

“Gerçek Enflasyon Gizleniyor”

TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyon verilerinin, vatandaşların çarşıda, pazarda ve mutfakta yaşadığı gerçeklerle örtüşmediğini savunan Karagöz, maaş artışlarının bu veriler gerekçe gösterilerek sınırlı tutulduğunu dile getirdi. Açıklanan 6 aylık zam oranlarının daha ilk aylarda eridiğini vurgulayan Karagöz, enflasyon farklarının geç ve yetersiz kaldığını söyledi.