Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), şehre su sağlayan Çamlıdere, Kurtboğazı ve Kesikköprü hatlarında meydana gelen arızalar ve kuraklık nedeniyle dönüşümlü su kesintisi uygulanacağını duyurdu. ASKİ’den yapılan açıklamada, 17 ve 27 Eylül tarihlerinde CTP hatlarında yaşanan arızalar sonucu Ankara’ya Kızılırmak’tan verilen su miktarının 300 bin metreküp azaldığı belirtildi.

Arızaların giderilmesi için çelik hatlarla yenileme çalışmalarının başladığını, bu sürecin yaklaşık bir hafta süreceğini belirten ASKİ, barajlardaki su seviyesinin kritik düzeylere gerilemesi nedeniyle 6 Ekim 2025 tarihine kadar Ankara genelinde planlı su kesintilerinin dönüşümlü şekilde yapılacağını bildirdi.

Açıklamada, “Su kesintilerinin günlük hayatı en az seviyede etkilemesi için gerekli tüm çaba gösterilmektedir. Halkımızın kuraklıkla mücadele kapsamında gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz” denildi.

Bugün saat 09.00 itibarıyla Eryaman, Susuz ve Kazan Saray bölgelerinde kesinti yapıldığı, yarın sabah 09.00’dan itibaren yeniden su verileceği kaydedildi.

Kesintiden etkilenen bölgeler ise şöyle: Göksu, Şehit Osman Avcı, Yavuz Selim, Tunahan, Güzelkent ve Devlet Mahalleleri.