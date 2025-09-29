Geçtiğimiz Çarşamba günü CHP’nin mahkeme kararıyla iptal edilip Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanmasına karşı gerçekleştirdiği olağanüstü kongrede Çelik, yeniden İstanbul İl Başkanı seçilmişti.

Yeniden CHP İl Başkanı seçilen Özgür Çelik Sarıyer Kaymakamlığına girişinde CHP’lileri tarafından sloganlarla karşılandı. Özgür Çelik Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’ndan İstanbul İl Başkanı olarak mazbatasını aldı.

İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin mazbata almaması için yapılan başvuru Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedilmişti.

Bu kararla birlikte, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin mazbata almasının önünde

herhangi bir engel kalmadı.