6 Şubat depremlerinin ardından geçen 1000 güne rağmen, yıkılan binalarla ilgili açılan davalarda somut bir ilerleme kaydedilememesi, enkaz altında yakınlarını kaybeden ailelerde derin bir hayal kırıklığı yarattı.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş'ın haberine göre; Malatya, Kahramanmaraş ve Adana’daki yıkımlarda sevdiklerini yitiren aileler, mühendislik hatalarından imar usulsüzlüklerine, kaçak katlardan malzeme hırsızlığına kadar pek çok sorumluluğun bilinmesine rağmen sanıkların hâlâ adli kontrolle serbest olmasına tepki gösteriyor. Aileler, “Biz acımızı yaşamayıp adalet arıyoruz” diyerek tüm sorumluların “olası kast”la yargılanmasını, iyi hal indirimlerinin uygulanmamasını ve kamu görevlilerinin dosyalara eklenmesini istiyor.

HATİCE AÇIKALIN : “31 CANIMIZI KAYBETTİK, BİNA 15 SANİYEDE ÇÖKTÜ”

Malatya Trend Garden Residence’ta kardeşi İbrahim Kurt dahil 31 kişiyi kaybettiklerini anlatan Hatice Açıkalın, binanın tamamen çöktüğünü söyleyerek sorumluların ağır kusur işlediğini belirtti. Açıkalın, “Biz Malatya’ya ulaştığımızda 7 katlı bina 2,5 kat gibiydi. Çök kapana gibi bir durum asla yoktu çünkü hiç boşluk kalmamıştı” dedi. Binayı sıfır zannettiklerini ifade eden Açıkalın, “Depremden sonra öğrendik ki bina 2000 yılında yapılmış. İnşaat ruhsatından sonra oturma izni almamış, alamamış. Normalde 6 katlı olan binaya eklenti yaparak 7 kata çıkarmışlar.” diye konuştu.

SEMA ULUPINAR : “BİNAMIZ 8. SANİYEDE YERLE BİR OLDU”

Kahramanmaraş Saitbey Sitesi’nde oğlunu ve 45 kişiyi kaybeden Sema Ulupınar, daha 5 yıllık bir binanın saniyeler içinde çöktüğüne dikkat çekti. Ulupınar, “Bizim binamız depremin 8. saniyesinde yerle bir oldu. Ben ve eşim 5 saat enkaz altında kaldık. Oğlum 4 gün sonra cansız çıkarıldı.” dedi.

OĞUZ SOYLUBEY: “A VE B BLOK AYNI PROJEYE SAHİPTİ; BİRİ YIKILDI, BİRİ AYAKTA KALDI”

Adana’daki Bellik Sitesi’nde eşi ve çocukları dahil 10 yakınını kaybeden Oğuz Soylubey, projedeki usulsüzlüklere ve yargı sürecindeki aksamalara dikkat çekti. Soylubey, yapının imar sürecini anlatırken, “1998 Ceyhan depreminden sonra gelen yetkililer A bloğu sağlam değil, B bloğu güçlendirme kararı veriyorlar. İkisi de aynı zemin etüdüne ve projeye sahip.” dedi.

