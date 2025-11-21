İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, son günlerde yoğunlaşan İmralı ziyaretleri tartışmalarının gerçek gündemi perdelediğini belirtti. Türkoğlu'na göre, ekonomik dar boğaza girmiş vatandaşın sorunları yerine yapay gündemlerin öne çıkarılması bilinçli bir strateji...



Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Türkoğlu, “İmralı ziyaretleriyle ülke gündeminin meşgul edilmesi, ekonomik açmazlar içinde bunalan vatandaşın dikkatini dağıtmak ve geçim derdine düşmüş insanları yapay gündem içinde oyalamaktır.” dedi.

Devlet Bahçeli’nin çıkışlarını da bu bağlamda değerlendiren Türkoğlu, Bahçeli’nin ısrarcı çıkışlarının hem Meclis komisyonları üzerinde baskı yaratma hem de Cumhur İttifakı içindeki dengeleri yeniden kurma amacını taşıdığını ifade ederek, “Bu hamle, sözde ‘Terörsüz Türkiye’ projesi üzerinden parti tabanına mesaj verme ve iktidar koalisyonu içinde inisiyatif kapma isteğinden ibarettir.” dedi.

Toplumsal hassasiyetlere de dikkat çeken Türkoğlu, şehit ailelerinin duygularının siyasete alet edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak şu sözlere yer verdi: “Şehit yakınlarının duyguları siyasetin manipülasyon aracı haline gelirse, İYİ Parti olarak bunun karşısında dururuz.”

Türkiye’de hiçbir zaman Türk–Kürt çatışması yaşanmadığını söyleyen Türkoğlu, buna rağmen provokasyon çabalarının tarih boyunca ‘dış güçler’ tarafından beslendiğini belirtti. İYİ Parti’nin çözüm önerisine ise net bir çerçeve çizdi: “Gerçek çözüm demokratik katılım, ekonomik yatırım ve hukuk devleti ekseninde somut politikalardır.”

DEM–İKTİDAR YAKINLAŞMASI: DÜNKÜ İHANET SÖYLEMİ BUGÜN YERİNİ SİYASİ RİYAKÂRLIĞA BIRAKTI

Röportajın bir diğer kritik başlığı, iktidarın DEM Partisi’ne yönelik söylem değişikliğiydi. Türkoğlu, dün sert eleştiriler yönelten iktidarın bugün daha yumuşak bir dil kullanmasını ‘RİYAKÂRLIK’ olarak niteledi: “Muhalefeti DEM’le temas gerekçesiyle ‘ihanet’ ile suçlayan iktidarın bugün görüşme kapısını aralaması tam anlamıyla siyasi riyakârlıktır.”

Röportajın daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.