Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Çiğdem Mahallesi’nde yapımı süren Emekli Kampüsü’nde incelemelerde bulundu. İçerisinde Emekli Lokali, Kent Bostanı ve spor alanları yer alacak kampüsün, bu yıl hizmete girmesi planlanıyor.

Çankaya Belediyesi, emeklilerin sosyal yaşamını desteklemek amacıyla Emekli Lokali sayısını artırmayı sürdürüyor. 12 Eylül’de Bahçelievler’de açılan ilk lokal kısa sürede yoğun ilgi görürken, Çiğdem Mahallesi’nde yapılacak Emekli Kampüsü ile Mürsel Uluç Mahallesi’nde inşası devam eden Emekli Lokali bu yıl içerisinde Çankayalı emeklilerin kullanımına sunulacak.

Emeklilere sosyal destek

Başkan Güner, kampüsün zorlu ekonomik koşullar nedeniyle sosyal hayattan kopan emekli vatandaşlara destek amacıyla hayata geçirildiğini belirterek, “İçerisinde spor alanları, Kent Bostanı ve Emekli Lokali’nin yer alacağı kampüsümüz çok yakında Çankayalı büyüklerimizin hizmetinde olacak” dedi.

Üyelik sistemiyle hizmet verecek Emekli Lokali’nde zihinsel egzersizlerden odaklanma çalışmalarına, işitsel ve görsel becerileri geliştiren etkinliklerden sosyal buluşmalara kadar pek çok aktivite yapılacak. Üyelere ayrıca çay, kahve ve poğaça gibi ücretsiz ikramlar sunulacak.

Emekli Kampüsü, Çankaya’da sosyal yaşamı destekleyen ve emekliler için bir buluşma noktası olacak.