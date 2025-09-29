Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde hayata geçirilen 940 bin metrekarelik Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı, açıldığı günden bu yana 750 bin ziyaretçiyi ağırladı. Sadece 22-28 Eylül tarihleri arasında 230 bin kişi parkı ziyaret ederek yoğun ilgi gösterdi.

Başkent’in Yeni Buluşma Noktası

Park, farklı yaş gruplarına hitap eden oyun alanları, dev salıncaklar, zipline parkurları, su oyunları ve küçük taş evler gibi donanımlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca engelsiz parklar ve otizmli çocuklar için özel tasarlanan duyusal park, dev çim tepeleriyle ziyaretçilere geniş imkanlar sunuyor.

Doğayla İç İçe Huzurlu Alanlar

Doğal yaşam alanları, meyve bahçeleri, bisiklet ve yürüyüş yolları, dumansız piknik alanları ile geniş etkinlik çayırları, parkı çocukların eğlenirken ailelerin de doğayla iç içe vakit geçirebileceği bir yaşam alanı haline getiriyor. Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı, kısa sürede Ankara’nın yeni cazibe merkezi oldu.