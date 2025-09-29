Yozgat’ın Çekerek ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Çekerek-Sorgun kara yolu İsaklı köyü yakınlarında meydana geldi. C.D. (50) idaresindeki 38 AGG 416 plakalı hafif ticari araç, B.A. (19) yönetimindeki 06 RJ 434 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada D.A. (41) yaşamını yitirdi. Araç sürücüleri ile M.A.K. ise yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekerek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan B.A. ile M.A.K., buradan Yozgat Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.