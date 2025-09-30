Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da (BIST) BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,92 değer kaybederek 11.048,13 puandan tamamlamıştı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 8,07 puan ve yüzde 0,07 artışla 11.056,20 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi ise yüzde 0,42 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükseliş yüzde 1,22 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı sektöründe görülürken, en fazla düşüş yüzde 5,70 ile finansal kiralama ve faktoring sektöründe kaydedildi.

Küresel piyasalarda ise ABD’de bütçe anlaşmazlıkları nedeniyle federal hükümetin kapanma riski yatırımcılar arasında endişe yaratırken, piyasalarda karışık bir seyir izlendi.

Analistler, bugün Türkiye’de işsizlik oranı ve dış ticaret dengesi verilerinin, yurtdışında ise yoğun veri gündemi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmasının takip edileceğini belirtti. Teknik olarak BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 seviyelerinin direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin ise destek noktaları olarak öne çıktığı ifade edildi.