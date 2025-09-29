Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’de ürün güvenliğinin Avrupa Birliği (AB) ile uyumlu şekilde uygulandığını açıkladı. Bakanlık, oyuncaktan yapı malzemelerine, tıbbi cihazlardan anne-bebek ürünlerine, ayakkabıdan tekstil ürünlerine kadar geniş ürün grubunun risk esaslı denetimlere tabi tutulduğunu duyurdu.

Uygunsuz Ürünlerin Girişi Engelleniyor

Bakanlık, mevzuata aykırı, tehlikeli ve sağlığa zararlı ürünlerin ülkeye girişinin engellendiğini belirterek, insan, hayvan ve çevre sağlığının yanı sıra imalatçıların haksız rekabetten korunması için gerekli adımların kararlılıkla atıldığını vurguladı.

TAREKS ile 49 Milyar Ürün Denetlendi

2011 yılında devreye alınan TAREKS sistemi sayesinde ithalatta toplam 49 milyar sanayi ürünü denetlendi, uygunsuz bulunan 424 milyon ürünün ülkeye girişine izin verilmedi. Bakanlık, tarım ve gıda ürünlerinde de benzer denetimlerle güvensiz ürünlerin ülkeye girişini engelliyor.

5 Milyar Lira İdari Para Cezası

2009 yılından bu yana yürütülen denetimlerde, uygunsuz veya güvensiz ürünlerin 708 milyon adedi piyasadan toplatıldı veya uygun hale getirildi. Piyasaya uygunsuz ürün arz edenlere ise 5 milyar lira idari para cezası uygulandı.

AB Uyumlu Mevzuat ve e-Ticaret Denetimi

Bakanlık, AB ürün güvenliği mevzuatının ulusal düzenlemelere aktarılmasında öncülük ettiğini belirtti. CE işareti, piyasa gözetimi ve denetimi, genel ürün güvenliği ve karşılıklı tanıma gibi alanlarda 300’den fazla teknik düzenleme iç hukuka aktarıldı.

Ayrıca, e-ticaretteki gelişmeler yakından takip edilerek, ‘Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik’ uygulamaya alındı. Bu kapsamda, e-ticaret platformları ve çevrim içi hizmet sağlayıcılar, ürün güvenliği işaretleri ve üretici bilgilerini sağlamakla yükümlü hale getirildi.

Güvenli Piyasa İçin Kararlılıkla Denetim

Bakanlık, uygunsuz ürünlerin bildirim sonrası en geç 24 saat içinde yayından kaldırılmasının zorunlu olduğunu, aksi durumda ürünlerin erişime kapatıldığını açıkladı. Ayrıca, yapay zeka destekli denetim altyapısıyla denetim kapasitesinin artırılacağı ve güvenli bir e-ticaret ortamının oluşturulacağı vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında, “Ürün güvenliğinin sağlanması ve e-ticaret alanında güvenli bir piyasa yapısının oluşturulması için gereken her adım kararlılıkla atılıyor” denildi.