Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine dayanarak önemli bir uyarıda bulundu. Başkent Ankara’da gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Yetkililer, hava koşullarının gün boyunca etkili olabileceğini bildirirken, özellikle açık alanlarda bulunanların tedbirli davranmaları gerektiğini vurguladı.