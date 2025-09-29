Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2025 dönemi ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,1 artarak 98 değerine ulaştı.

Sektörel Güven Endekslerinde Değişim

Tüketici güven endeksi , bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalarak 83,9 oldu.

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi , yüzde 0,2 artışla 100,8 seviyesinde gerçekleşti.

Hizmet sektörü güven endeksi , yüzde 0,1 azalışla 111 değerini aldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi , yüzde 0,4 artarak 109,2’ye yükseldi.

İnşaat sektörü güven endeksi, yüzde 3,6 artışla 88,3 seviyesine ulaştı.

TÜİK verileri, Türkiye ekonomisinde Eylül ayında sektörel güvenin genel olarak istikrarlı seyrettiğini ve bazı sektörlerde sınırlı artışlar yaşandığını gösteriyor.