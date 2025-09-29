Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Alımlar, KPSS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile gerçekleştirilecek.

Adaylar başvurularını 29 Eylül – 6 Ekim 2025 tarihleri arasında, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle yapabilecek. Posta yoluyla ya da elden teslim edilen başvurular geçerli olmayacak. Kadro, branş, unvan ve öğrenim düzeyine göre dağılımlara ilişkin detaylara Resmi Gazete’de yer alan ilandan ulaşılabilecek.

Bakan Memişoğlu’ndan Personel Alımı Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır.

Sözleşmeli personel alımı için tercihler, ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yayımlanacak kılavuz üzerinden yapılacak. Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir. Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum.”