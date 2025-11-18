1- Dikimevi – Nato Yolu Metro Hattı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) desteğiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor.

Yaklaşık 7,46 km uzunluğunda ve 8 istasyonlu bir hat.

Projenin 2026 civarında CO2 emisyon tasarrufu sağlaması bekleniyor; ulaşımı raylı sisteme kaydırarak çevreye katkı sunması hedefleniyor.





2- Kentsel Dönüşüm ve Konut Üretimi (Ankara Bölge Planı 2024-2028)

ASO (Ankara Sanayi Odası) tarafından hazırlanan bölge planında, kentsel dönüşüm projeleri ve yeni konut üretimi büyük yer tutuyor.

Özellikle yapı kalitesinin artırılması, “sağlıksız yapılaşmanın” dönüşümü ve kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesi dikkat çekiyor.

3- Stratejik 2026 Teslimatlı Konut Projeleri

Bazı verilere göre, 2026 yılında Ankara’da teslim edilecek birkaç konut projesi var.

Bu projeler yatırım potansiyeli yüksek bölgelerde konumlanıyor ve hem konut alacaklar hem yatırımcılar için cazip olabilir.

4- Temelli (Ankara) Veri Merkezi Yatırımı

Yatırım Ofisi verilerine göre, Temelli (Ankara) bölgesinde büyük bir veri merkezi projesi var: yaklaşık 500 milyon USD yatırım, Tier III sertifikalı bir tesis planlanıyor.

2026 yılının üçüncü çeyreğinde ilk fazın devreye alınması hedefleniyor.

Bu veri merkezi, Ankara’yı teknoloji ve dijital altyapı açısından daha stratejik bir konuma taşıyabilir.

5- Ankara – Esenboğa Metro Hattı (Plan Revizyonu / Genişleme)

Esenboğa Havalimanı’na metro hattı uzatılması planlarında “revizyon” çalışmaları var.

Bu hat tamamlandığında, Ankara’nın havaalanı bağlantısı hem yolcu taşımacılığı hem de havaalanı erişilebilirliği açısından büyük avantaj sağlar.

6- Ankara – Samsun Otoyolu Projesi

Ankara ile Samsun arasında otoyol projesi devam ediyor.

Bu otoyol, sadece Ankara için değil, bölgesel ulaşım, lojistik ve ekonomik entegrasyon açısından kritik bir altyapı yatırımı.

7- SOGEP ile Küçük Ölçekli Kırsal Kalkınma Projeleri

Ankara Kalkınma Ajansı aracılığıyla SOGEP (Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı) kapsamında 26 milyon TL’lik yatırım.

Kırsal alanlarda tarım kooperatiflerinden, el sanatları merkezlerine kadar çeşitli projelerde destek verilecek, kırsal kalkınmayı artıracak.

8- Yeni 19 Mayıs Stadyumu / Yeniden Yapım Projesi

Tarihi 19 Mayıs Stadyumu’nun yeniden inşası projesi devam ediyor.

Bu stadyum, hem spor altyapısı açısından hem de kültürel/şehir kimliği açısından Ankara için önemli bir yatırım.

9- Ankara Üni̇versite Altyapı ve Bilimsel Araştırma Projeleri

Ankara Üniversitesi’nin 2025 mali yılı yatırım programında, 2026’ya kadar sürecek bilimsel araştırma altyapı projeleri yer alıyor.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Üniversite kampüslerinde araştırma merkezleri, bilimsel altyapı ve teknoloji tesisleri için kaynak ayrılması planlanmış.