Olay, 26 Eylül 2025 tarihinde Esenboğa istikametinde meydana geldi. 06 FAF 793 plakalı otomobil sürücüsü E.Ç., elindeki sopa ile trafikteki diğer araçları tehdit etti.

Polis Müdahalesi ve İşlem

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, sürücüyü kısa sürede yakaladı. E.Ç.’ye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası kesilirken, ehliyetine el konuldu.

Ayrıca E.Ç. hakkında ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan adli işlem başlatıldı ve savcılık tarafından gözaltı kararı verildi.

Görüntüler Ortaya Çıktı

Sürücünün sopayla trafiği tehlikeye attığı anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün agresif tavırları net şekilde görülüyor.