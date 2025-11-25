Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna için hazırladığı plan hakkında değerlendirmelerde bulundu. Lavrov, 28 maddelik bir plana dair bilgi sahibi olduklarını fakat medyada yer alan diğer versiyonların kendilerine ulaşmadığını belirterek şunları söyledi:

“Bize resmi olarak bir plan iletilmedi. Ancak ülke liderimizin de söylediği gibi, belirli maddeleri müzakere etmeye hazırız. Çünkü bazı noktaların netleşmesi gerekiyor. Şimdiye kadar Amerikalı meslektaşlarımızdan, medyada speküle edilen versiyonu almadık.”

“Türkiye ve Belarus, çözüm sürecinde ara bulucu olabilir”

Lavrov, Ukrayna konusunda üçüncü ülkelerin de devreye girebileceğini ifade ederek, Türkiye ve Belarus’u öne çıkardı:

“Türkiye ve Belarus, Ukrayna’daki çatışmanın çözümünde ara bulucu olarak yapıcı bir rol oynayabilir. İstanbul platformunu reddeden biz değildik, bunu yapan Ukraynalılardı.”

Rusya: Müzakere Kapısı Açık

Moskova yönetimi, uzun süredir Ukrayna ile müzakerelere dönülebileceğini belirtiyor ancak süreç için şartların oluşması gerektiğini vurguluyor. Lavrov’un açıklamaları, arabuluculuk konusunda Türkiye’nin rolünün yeniden gündeme geldiğine işaret ediyor.