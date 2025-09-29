Olay, İskenderun’a bağlı Muammer Aksoy Caddesi üzerinde gerçekleşti. Henüz kimliği belirlenemeyen sürücünün kontrolündeki 38 RS 013 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil takla atarken, motosikletten kaldırıma savrulan 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Otomobilde bulunan yolculardan 1 kişi de hayatını kaybederken, 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Olay Yeri ve İlk Müdahale

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor.