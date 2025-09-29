Depremin Detayları

Büyüklük: 4.5 (Mw)

Merkez Üssü: Simav (Kütahya)

Tarih: 29 Eylül 2025

Saat: 01:48:28 (TSİ)

Enlem: 39.22917 N

Boylam: 29.00861 E

Derinlik: 10.31 km

Yerel saatle 01.48’de kaydedilen deprem, yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Çevre ilçelerden de hissedilen sarsıntı, vatandaşlarda kısa süreli panik yarattı.

İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybına dair herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarının sürdüğü öğrenildi.