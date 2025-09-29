Kaza, saat 22.30 sıralarında Caferbey Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu karşı şeride geçti.

Bu sırada karşı yönden gelen kamyonet otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ikiye ayrıldı, araçta bulunan yolcular yola savruldu.

Olay Yerinde Can Pazarı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, otomobildeki 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin ise yaralandığı tespit edildi.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.