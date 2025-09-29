Güven Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Uzmanı Prof. Dr. Emre Durakoğlugil, Türkiye’de her 3 kişiden 1’inin kalp ve damar hastalıkları nedeniyle yaşamını kaybettiğini belirterek, erken tanı ve yaşam tarzı değişikliklerinin bu tabloyu değiştirebileceğini vurguladı.

Kalp Hastalıkları Türkiye’de ve Dünyada İlk Sırada

Prof. Dr. Durakoğlugil, “Kalp hastalıkları dünya genelinde ve Türkiye’de en önemli ölüm nedenlerinden biri. Ancak kalp hastalıklarının yaklaşık %80’i önlenebilir. Tuz tüketimini azaltmak, sigara ve alkolden uzak durmak, günde en az 30 dakika yürüyüş yapmak ve düzenli kontrolleri ihmal etmemek hayat kurtarıyor” dedi.

Belirti Vermeden İlerleyebilir

Kalp hastalıklarının çoğu zaman belirti göstermeden ilerlediğini aktaran Durakoğlugil, şunları ekledi:

“Göğüs ağrısı, nefes darlığı veya çarpıntı gibi şikâyetler başladığında hastalık genellikle ilerlemiş oluyor. Bu nedenle hiçbir şikâyeti olmasa da özellikle 40 yaş üstü bireylerin kalp kontrollerini düzenli olarak yaptırması gerekiyor.”

Tarama ve Erken Tanının Önemi

Prof. Dr. Durakoğlugil, EKG, efor testi ve ekokardiyografi gibi yöntemlerle kalp sağlığının yakından takip edilebileceğini belirterek, ailede kalp hastalığı öyküsü olan kişilerin taramalara daha erken başlaması gerektiğini söyledi.

Kalbi Korumak İçin Basit Adımlar

Uzman, kalp sağlığını korumak için şu adımları önerdi:

Tuz ve işlenmiş gıda tüketimini azaltmak

Sebze ve meyveyi sofradan eksik etmemek

Günlük en az 30 dakika tempolu yürüyüş yapmak

Sigara ve alkolden uzak durmak

Stresi yönetmek ve uyku düzenine dikkat etmek

Prof. Dr. Durakoğlugil, “Kalp sağlığı için yaşam tarzı değişiklikleri ve düzenli kontroller büyük fark yaratıyor. Erken tanı, kalp hastalıklarının önlenmesinde en etkili yöntemdir” diye konuştu.