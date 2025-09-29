Gold Film imzalı Sakıncalı dizisi, NOW’un yeni sezondaki en iddialı projeleri arasında yer alıyor. Başrol oyuncularından Salih Bademci, bugün sete çıkarak çekimlere başladı.

Arda Sarıgün’ün yönetmenliğini üstlendiği, Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı dizide Bademci, mafya dünyasının güçlü karakterlerinden “Çetin” rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Sakıncalı’da ayrıca, Bademci ile Özge Özpirinçci uzun yıllar sonra yeniden bir araya geliyor. İkilinin daha önce birlikte rol aldığı “İlk ve Son” dizisinin ardından bu buluşma, izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor.

Hazırlıkları tüm hızıyla süren dizinin afiş çekimleri geçtiğimiz cuma günü gerçekleştirildi. Çekimde Özge Özpirinçci ve Salih Bademci birlikte kamera karşısına geçti.