İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis tarafından düzenlenen nitelikli dolandırıcılık şebekesi operasyonunu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; Tekirdağ merkezli toplam 18 ilde düzenlenen operasyonda 537 kişiyi, 984 milyon TL dolandıran şebeke çökertildi. 46 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 41'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 5'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilerin, yüksek kar vaadiyle paravan şirketler kurarak vatandaşları dolandırdıkları ve banka hesaplarında 5 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Kaynak: DHA