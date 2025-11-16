Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Ahlak Büro Amirliği, Asayiş, Narkotik, Çocuk ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kızılay’daki gece kulüplerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, denetimlerde suç unsuru tespit edilen 4 iş yeri mühürlenerek faaliyetleri durduruldu.

Aşk vaadiyle tuzak kurup para aldılar

Soruşturma kapsamında, bazı kadınların sosyal medya ve arkadaşlık uygulamaları üzerinden iletişime geçtikleri erkeklerle buluştukları, aşk ve ilişki vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıkarıldı.

Kadınların bu yöntemle elde ettikleri paranın bir kısmını çalıştıkları işletmelere verdikleri, bu nedenle işletme sahiplerinin de sistemden fayda sağladığı belirlendi.

Sürekli mekân değiştirip izlerini kaybettirmişler

Polis ekipleri, “Baltuzağı” ve “Balkız” olarak anılan kadınların sürekli mekân değiştirerek mağdurların kendilerine ulaşmasını engellediklerini tespit etti. Kadınların görüştükleri erkekleri oyalayarak farklı adreslerde buluşma sağladıkları, ardından da izlerini kaybettirdikleri öğrenildi.

Soruşturma genişletiliyor

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç ağına ilişkin soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğünü açıkladı.