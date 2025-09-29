Başkan Saran, şampiyonluk yolunda birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, “Bugün motivasyon farkını gördünüz. Birer birer engelleri aşacağız. Bu takımda her gün sevgi artacak, özgüven artacak. Hep 'birlik beraberlik' dedim seçim zamanı. Öylesine söylemiyordum. Bunu taraftarımızdan da bekliyoruz. Çünkü kenetlenmezsek şampiyon olamayız” dedi.

‘Oyuncularla Sürekli Görüşüyorum’

Saran, oyuncularla iletişimin önemine değinerek, “Her geçen gün daha iyi takım göreceğiz. Oyuncularla sürekli görüşüp, konuşuyorum. Motivasyonu, aile olduğumuzu, kaybetsek bile bütün eforunuzu harcarsanız, kafaya tekme ile girerseniz ben üzülmeyeceğim dedim. Lütfen varınızı yoğunuzu verin dedim. Farkı gördük, daha da göreceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Saran, seçim döneminde verdiği sözleri sahada da görmek istediğini vurguladı ve taraftarlardan takımın yanında olmalarını istedi.