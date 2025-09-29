UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, sahasında İngiltere’nin güçlü temsilcisi Liverpool’u ağırlayacak. RAMS Park’ta oynanacak mücadele saat 22.00’de başlayacak ve karşılaşma TRT 1 ile tabii platformundan canlı yayımlanacak.

Mücadelenin Hakemleri

Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu’ndan Clement Turpin yönetecek. Turpin’in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.

Galatasaray Sahaya Tam Kadro Çıkıyor

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Devler Ligi’ndeki ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt’a 5-1 yenilmişti. Liverpool karşısında taraftarı önünde sahaya çıkacak olan Galatasaray, bu kez puan hedefliyor.

Victor Osimhen , sakatlığının ardından Alanyaspor maçında sahalara dönmüştü. Nijeryalı golcünün Liverpool karşısında ilk 11’de başlaması bekleniyor.

Alanyaspor mücadelesinde devre arasında baygınlık geçiren Lucas Torreira da takımla birlikte sahada olacak.

Galatasaray’ın En Büyük Gücü Taraftarı

Cimbom, sahasında son 27 resmi maçta yenilmedi. Bu süreçte 20 galibiyet, 7 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, dolu tribünler önünde serisini sürdürmek istiyor.

Galatasaray taraftarı, ortalama 45 bin kişilik katılımla oluşturacağı atmosferle takımına destek verecek.

Barış Alper – Van Dijk Rekabeti Yeniden

Maçın merak edilen detaylarından biri de Barış Alper Yılmaz ile Virgil van Dijk arasındaki düello olacak.

Barış Alper, EURO 2024’te Hollanda’ya karşı oynanan maçta Van Dijk karşısındaki fiziksel üstünlüğüyle gündeme gelmişti. İki oyuncu, 1 yıl aradan sonra yeniden karşı karşıya gelecek.

Liverpool’un Transfer Hamleleri

Premier Lig şampiyonu Liverpool, bu sezon kadrosunu güçlendirmek için 500 milyon avronun üzerinde bonservis harcadı.

Bayer Leverkusen’den Florian Wirtz (140 milyon €)

Newcastle United’dan Alexander Isak (120 milyon €)

Eintracht Frankfurt’tan Hugo Ekitike (75 milyon €)

Bournemouth’tan Milos Kerkez (45 milyon €)

Bayer Leverkusen’den Jeremie Frimpong (40 milyon €)

İtalyan ekibi Parma’dan 31 milyon avroya transfer edilen Giovanni Leoni ise sakatlığı nedeniyle UEFA kadrosuna yazılmadı.

Liverpool’un Son Durumu

Liverpool, son lig maçında Crystal Palace’a 2-1 mağlup oldu. Arne Slot yönetimindeki kırmızılar Premier Lig’e 5’te 5 ile başlamış, Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid’i 3-2 mağlup etmişti. Ancak son 6 resmi maçta sadece tek farklı galibiyet alabilen Liverpool, Crystal Palace deplasmanında uzatma dakikalarında yediği golle sahadan yenilgiyle ayrıldı.

671 Gün Sonra Devler Ligi Atmosferi

Galatasaray, iç sahada son Şampiyonlar Ligi maçını 29 Kasım 2023’te Manchester United karşısında oynamıştı. Sarı-kırmızılılar, 671 gün aradan sonra RAMS Park’ta yeniden Devler Ligi sahnesine çıkacak.