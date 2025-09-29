Milano Moda Haftası’nda dün düzenlenen özel defileye Türkiye’den Kerem Bürsin ve Hadise de davet edildi. Defilenin en dikkat çeken anı ise, “Şeytan Marka Giyer 2” filminde Miranda Priestly karakterini canlandıran Meryl Streep ile sanat yönetmeni Stanley Tucci’nin güvenlik görevlileri eşliğinde salona girişi oldu.

Defile Sahnesi Filmde Yer Alacak

Kerem Bürsin’in de Meryl Streep ile aynı sırada izlediği defilede, sahneye İtalyan sanatçı Patty Pravo’nun şarkısı eşlik etti. Organizasyondaki bu özel anların, önümüzdeki bahar vizyona girecek olan “Şeytan Marka Giyer 2” filminde kullanılacağı öğrenildi.

İtalyan Basını Kerem Bürsin’e Yer Verdi

İtalyan haber kanalları, defileye ilişkin yayımladıkları görüntülerde Kerem Bürsin’in de yer aldığı kareleri öne çıkardı. Böylece Türk ünlülerin Milano’daki moda haftasında uluslararası basında da geniş yankı uyandırdığı görüldü.