ABD’nin gümrük tarifeleri ve fiyat artışları ekonomi gündeminde öne çıkarken, enflasyon üzerindeki etkiler yakından takip ediliyor. ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkede kişisel tüketim harcamaları (PCE) ağustosta yüzde 0,6 arttı ve son 5 ayın en hızlı yükselişini kaydetti.

Fed’in Enflasyon Göstergesi Beklentilere Paralel Geldi

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ağustosta yıllık bazda yüzde 2,7 artarken, Fed’in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek PCE fiyat endeksi de yıllık bazda yüzde 2,9 yükseldi. Bu rakamlar beklentilerle paralel gerçekleşti.

Uzmanlara göre çekirdek PCE hâlâ Fed’in yüzde 2’lik hedefinin üzerinde kalsa da hane halkını olumsuz etkileyecek seviyede değil. Bu nedenle Fed’in ekim ayında faiz indirimine devam etmesi bekleniyor.

Küresel Piyasalar ve Altın Rekoru

Faiz indirimi beklentileri küresel piyasalarda risk iştahını artırırken, ons altın bugün 3 bin 811,99 dolar ile rekor seviyeyi gördü. Altının ons fiyatı günün devamında yüzde 1,2 yükselişle 3 bin 804 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,16 seviyesinde kalırken, dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 97,9 seviyesine geriledi. Brent petrolün varili ise yüzde 0,2 primle 68,8 dolardan işlem görüyor.

ABD’de İstihdam Verileri Bekleniyor

Analistler, bu hafta açıklanacak tarım dışı istihdam raporunun Fed’in para politikası yol haritasına ışık tutacağını belirtiyor. Ancak bütçe anlaşmazlığı nedeniyle hükümetin kapanma riski bulunuyor. Bu durumda tarım dışı istihdam verisinin açıklanmama ihtimali gündemde.

Fed yetkililerinden de dikkat çeken mesajlar geldi. Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, işsizlik ve enflasyonda daha fazla bozulma riskini sınırlı gördüğünü belirtirken, Fed Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, iş gücü piyasasındaki riskler karşısında faiz indirimlerinin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Küresel Borsalarda Pozitif Seyir

New York borsası cuma gününü pozitif kapattı. Dow Jones yüzde 0,65, S&P 500 yüzde 0,59, Nasdaq yüzde 0,44 değer kazandı.

Avrupa borsaları da jeopolitik risklere rağmen savunma hisselerindeki yükselişle günü artıda kapattı. FTSE 100 yüzde 0,77, CAC 40 yüzde 0,97, DAX 40 yüzde 0,87 yükseldi.

Asya borsalarında Çin’de sanayi şirketlerinin kârlarının ağustosta yüzde 20,4 artmasıyla pozitif hava hakimdi. Şanghay Bileşik yüzde 0,1, Hang Seng yüzde 1,4, Kospi yüzde 1,4 yükseldi. Japonya’da ise Nikkei 225, yendeki değerlenme nedeniyle yüzde 1,02 düştü.

Türkiye Piyasaları ve Borsa İstanbul

Cuma günü satış ağırlıklı seyirle günü kapatan BIST 100 endeksi yüzde 1,99 düşüşle 11.151,20 puan oldu. VİOP’ta ekim vadeli kontratlar ise akşam seansında yüzde 0,2 yükseldi.

Dolar/TL ise cuma gününü 41,5750’den kapattıktan sonra bugün bankalararası piyasada 41,5720 seviyesinde yatay işlem görüyor.

Bugün Piyasalarda Takip Edilecek Veriler

10.00 – Türkiye, eylül ayı ekonomik güven endeksi

12.00 – Avro Bölgesi, ekonomik güven ve tüketici güven endeksi

17.00 – ABD, ağustos ayı bekleyen konut satışları

17.30 – ABD, eylül ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksi