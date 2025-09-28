Covid-19 salgını sonrası dünya yeni varyantlarla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Avrupa’da son günlerde görülen ve “Frankenstein varyantı” olarak adlandırılan yeni mutasyon, endişe yarattı.

Bilim insanları, bu varyantın adını çok sayıda mutasyonu bir arada taşımasından dolayı “Frankenstein” olarak koyduklarını açıkladı. Uzmanlara göre varyant, bağışıklık sisteminden kısmen kaçabiliyor ve bu durum vaka sayılarında artışa yol açıyor.

Özellikle İngiltere, Almanya ve Fransa’da vaka sayılarında gözle görülür bir artış yaşanırken, sağlık otoriteleri vatandaşlara dikkatli olmaları ve hijyen kurallarına özen göstermeleri çağrısında bulundu.

Avrupa genelinde bazı ülkeler yeniden maske ve mesafe tartışmalarını gündeme alırken, Dünya Sağlık Örgütü’nün de önümüzdeki günlerde yeni bir değerlendirme yapması bekleniyor.

İlk verilere göre, “Frankenstein varyantı”nın ölüm oranı diğer mutasyonlardan daha yüksek değil; ancak hızla yayılma potansiyeli nedeniyle yakından takip ediliyor.