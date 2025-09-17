NASA ve NOAA, Güneş Döngüsü 25’in beklenenden çok daha güçlü başladığını açıkladı. 2019’da yapılan tahminler, döngünün zayıf olacağını öngörüyordu; ancak gerçekler farklı çıktı. NASA Jet Propulsion Laboratory plazma fizikçisi Jamie Jasinski, “Tüm işaretler uzun süreli düşük aktiviteyi gösteriyordu, fakat Güneş’in güçlü başlaması sürpriz oldu” dedi.

Bilim insanları, Güneş’in her 11 yılda bir maksimum aktiviteye ulaşıp tekrar minimuma indiğini belirtiyor. Bu süreçte güneş lekeleri, patlamalar ve taç küre kütle atımları artıyor, manyetik kutuplar ise tersine dönüyor.

NASA Jet Propulsion Laboratuvarı’ndan Marco Velli, uzun vadeli verileri incelediklerini ve güneş rüzgarındaki güç artışının şaşırtıcı olduğunu söyledi. Velli, “2008’den bu yana güneş rüzgarı hız, yoğunluk, sıcaklık, termal basınç, kütle, momentum, enerji ve manyetik alan büyüklüğünde artış gösteriyor. Bundan sonraki hareketlerini tahmin etmek oldukça zor” ifadelerini kullandı.