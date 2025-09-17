Çankaya Belediyesinin hayata geçirdiği proje kapsamında ilçenin belirlenen duvarları, ünlü sanatçıların elleriyle başka bir boyut kazanıyor. Festivalin 3. haftasında John F. Kennedy Caddesi No:22’deki duvar, dev bir sanat eserine dönüşüyor.

19 Eylül tarihine kadar Çankayalı vatandaşlar, sanatçının çalışmalarını yakından izleyebilir.

Sanatçı Skoe kimdir?

Sanat dünyasında Skoe adıyla tanınan Doruk Sezgin, özellikle grafiti ve tasarım çalışmalarıyla öne çıkan genç sanatçılardan biridir. Sokak kültüründen beslenen üretimleriyle dikkat çeken Skoe, şehri bir tuval gibi kullanarak eserlerinde toplumsal ve estetik mesajları bir araya getiriyor. “Sokaklar, şehrin en samimi aynasıdır” anlayışıyla hareket eden sanatçı, farklı galerilerde düzenlenen karma sergilere de katılarak çalışmalarını sanatseverlerle buluşturuyor. Modern sokak sanatını özgün bir bakış açısıyla yorumlayan Skoe, hem yerel hem de uluslararası alanda adını duyurmaya devam etmektedir.