Kocaeli Gebze’de, hız yapan bir sürücüye tepki gösterdiği için çocuklarının gözü önünde darp edilen baba Ö.K., yaşananları anlattı. Olay, 15 Eylül’de Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. 5 ve 8 yaşındaki çocuklarıyla yürüyen Ö.K., yanlarından hızla geçen cipin sürücüsü Ozan Canyürek’e “Yavaş, çocuklar var” uyarısında bulundu. Bunun üzerine geri manevra yapan Canyürek, babayla tartıştı ve cipten inerek Ö.K.’ye tokat attı. Olay, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada geniş yankı bulan görüntülerin ardından Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı konuyla ilgilendi. Canyürek tutuklanırken, yanında bulunan kardeşi C.C. (17) hakkında ev hapsi kararı verildi.

Olay anını anlatan Ö.K., çocuklarının olaydan büyük korku yaşadığını ve psikolojilerinin bozulduğunu belirtti: “Çocuklar okula çıkarken korkuyor, okuldan gelince sessizce oturuyor. Geceleri uyanıp etrafı izliyor, sürekli ‘Neden vurdu?’ sorularını soruyorlar. Ben kendimi değil, onları korudum.”

Olay sonrası yaşadığı süreci de anlatan baba, “Ben çocukların yanında sakin kaldım, karşılık vermedim. Sosuz davranışları yüzünden hem çocuklarım hem ben psikolojik olarak etkilendik. Suçlu karşı taraftı. Kamera kaydı var, hakaret etmedim, yalan söylemedim. Cezası neyse bulsun, adalet yerini bulsun” ifadelerini kullandı.