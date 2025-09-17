Nevşehir’de çocuklar, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu’nun “Geleneksel Oyunlar Tırı” ile eğlenceli bir gün geçirdi.

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2 No’lu futbol sahasında konuşlandırılan tırda bir araya gelen çocuklar, halat çekme, koca ayak, mangala, çember çevirme ve mas güreşi gibi geleneksel oyunları deneyimleyerek keyifli vakit geçirdi.

Alan Koordinatörü Gülyeter Yaşar, tırın 2 Mayıs’ta Ankara’dan yola çıkarak 81 ilde çocuklarla buluşacağını, Nevşehir’in ise 42. durak olduğunu açıkladı. Yaşar, “Kültürel mirasımızı yaşatırken yeni nesle aktarmaya çalışıyoruz. Her şehirde bir tır dolusu mutluluğu paylaşıyoruz. Geleneksel oyunlarımızı çocuklarla deneyimlemek, onlara keyifli bir gün yaşatmak amacımız” dedi.

Etkinliğin ardından tır, bir sonraki durağı Kırşehir’e gitmek üzere yola çıkacak.