MERSİN’de, psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen Revşan Demir (27), 5 yaşındaki oğlu Mert Veysel Karakoç’u bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası adliyeye sevk edilen Demir, tutuklandı.

Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi’nde önceki gün saat 21.30 sıralarında yaşanan dehşette, Demir’in dini nikahla birlikte yaşadığı eşinden olan oğlu Mert Veysel’i tuvalete götürdüğü, “Evi cinler sardı, ben gidersem çocuğum ne olacak” sözleri sonrası önce boğazını kestiği, ardından 8 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladığı belirlendi.

Çocuğun hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadığı ve cenazesinin Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı’na defnedildiği kaydedildi. Olayla ilgili anne de gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

Bu vahim olay, Mersin’de psikolojik sorunların aile içi trajedilere dönüşme riskini bir kez daha gözler önüne serdi.