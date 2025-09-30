YALOVA’da arabesk müziğin sevilen ismi Gül Tut (52) nam-ı diğer Güllü, 26 Eylül 2025’te Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi’ndeki 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in ifadesi alındı.

Gülter, polise verdiği ifadesinde, evin zemininde kullanılan laminant parkelerin kaygan olduğunu ve annesi Güllü’nün daha önce de düşme tehlikesi yaşadığını belirtti. “Evimizin camları bel hizasında ve tamamen açılabilen sürgülü camlardan oluşuyor. Annem, alkolün de etkisiyle camı açmak isterken ayağının kaymış olabileceğini düşünüyorum” dedi.

Olay günü evde bulunan Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem ise ifadesinde, “Annem Roman havası eşliğinde dans ediyordu. Alkollü olduğu için dengesini kaybedip camdan düşerek hayatını kaybetti. Kimse annemi itmedi” ifadelerini kullandı.

Güllü’nün evindeki güvenlik kameralarına ait 4 dakikalık görüntüde, şarkıcının dans ettiği ve ardından düşme sesinin duyulduğu anlar yer alıyor. Ses ve görüntü kayıtları, Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’ne çözümleme için gönderildi.

Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. Ön otopsi raporunda Güllü’nün vücudunda darp veya cebir izine rastlanmadığı kaydedildi.

Olayla ilgili araştırmalar sürerken, şarkıcının evinde kullanılan kaygan zemin ve açık camların düşme ihtimalini artırdığı değerlendiriliyor.