Meclis’in yeni dönem açılışı nedeniyle ziyaret ettiğimiz Arslan’ın odası yine seçmenlerle doluydu. Vatandaşların en büyük şikâyeti ise aynıydı: Yarım bırakılan yol ve artan kazalar.

Bölgenin insanı olan Arslan, Beypazarı, Nallıhan ve Çayırhan halkının sorunlarını yakından bildiğini ifade ederek şunları söyledi:

“20 YIL OLDU HALA BİTMEDİ”

“Nallıhan-Çayırhan yolunun projesi 20 yıl önce çizildi. Hâlâ tamamlanamadı. Artık bu yolun adı ‘ölüm yolu’ olarak anılıyor. Neredeyse her gün bir kaza meydana geliyor. Daha geçtiğimiz gün bir otomobil ile tankerin çarpışması sonucu bir vatandaşımız araç içinde yanarak hayatını kaybetti. Hükümet göstermelik projelere kaynak ayırıyor ama vatandaşın can güvenliğini umursamıyor.”

İyi Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, bölge halkının tek talebinin güvenli ve tamamlanmış bir yol olduğunu belirterek hükümete çağrı yaptı ve “Bitirin artık şu ölüm yolunu” dedi.